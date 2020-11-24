عبدالله أمغار ثالث انتداب للنسور قادما من اتحاد طنجة

يونس مردوخ

تعاقد فريق الرجاء الرياضي، عشية اليوم الإثنين، مع حارس المنتخب الوطني للشبان واتحاد طنجة عبدالله أمغار،و يعتبر انتداب هذا الأخير، ثالث انتداب رسمي للنسور في الميركاتو الحالي، الذي هو على وشك إغلاق أبوابه.

وظلت الجماهير الرجاوية تطالب مكتب الرجاء بالانتدابات الوازنة، التي تسد مراكز الخصاص داخل القلعة الخضراء، في وقت أعلن رئيس فريق الرجاء عن استقالته من تسيير الفريق الأخضر.

ويُنتظر الإعلان الرسمي عن رحيل جواد الزيات يوم 4 دجنبر المقبل، في الجمع العام الذي سيعقده النادي.

جدير بالذكر أن فريق الرجاء، قام بانتداب كل من مروان الهدهودي قادما من الدفاع الحسني الجديدي، و نوح وائل السعداوي قادما من مولودية وجدة، وعبدالله أمغار من اتحاد طنجة.