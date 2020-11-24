قالت ولاية أمن العيون، إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية وخبراء مسرح الجريمة، باشروا زوال اليوم الاثنين، إجراءات معاينة جثة موظف أمن، برتبة ضابط شرطة، وذلك بعدما تم اكتشافها داخل منزله وهي تحمل عيارا ناريا انطلاقا من سلاحه الوظيفي.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن جثة الهالك تم إيداعها بقسم الأموات بالمستشفى الجهوي بالمدينة رهن التشريح الطبي، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والملابسات الحقيقية للوفاة.
وشدد المصدر نفسه، على أن المعطيات الأولية للبحث، ترجح أنها ناجمة عن فرضية انتحار لأسباب لا زالت موضوع أبحاث وتحريات تمهيدية.
كانت هذه تفاصيل خبر العثورعلى جثة ضابط شرطة داخل منزله بالعيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.