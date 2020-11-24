بايدن يكشف ملامح إدارته وجون كيري يعود للمشهد

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

كشف الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الأخير اختار عددا من الشخصيات لشغل المناصب الكبيرة في إدارته.



وقال الفريق في بيان، إن من بين الشخصيات أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي وأفريل هينز مديرة للمخابرات الوطنية.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية السابق جون كيري سيتولى مسؤولية ملف المناخ، بينما سيُعين أليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي وليندا توماس جرينفيلد سفيرة في الأمم المتحدة.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي يعتزم ترشيح رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين لشغل منصب وزير الخزانة في إدارته المقبلة.

ولائحة الأسماء التي أعلنها فريق بايدن قبل الموعد الرسمي المحدد الثلاثاء تعكس سعيه إلى تهدئة الصخب السياسي في واشنطن واستعادة البلاد دورها القيادي على الساحة الدولية.

وعلق بايدن على هذه الأسماء في بيان قائلا: "لا وقت لدينا لنخسره على صعيد أمننا القومي وسياستنا الخارجية".

وقال الرئيس المنتخب إن "هؤلاء الأفراد اختبروا الأزمات وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون وخلاقون".

وكان رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد قال في وقت سابق إن أول تعيين لإدارة الرئيس سيعلن الثلاثاء.

ورغم عدم إقرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته، فإن بايدن يسابق الزمن لوضع جدول أعماله لتشكيل فريقه.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس الماضي، أن بايدن استقر على خياره لوزارة الخزانة، فيما قال مسؤولون إنه توصل أيضًا -أو على أعتاب ذلك- لقرار بشأن مناصب وزارية حيوية أخرى، من المتوقع الإعلان عن بعضها قبل عيد الشكر.

وينظر إلى لايل برينارد، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، على أنها المرشح الأقوى لقيادة وزارة الخزانة، وحال وقع عليها الاختيار، ستصبح أول وزيرة للخزانة، في خطوة ستساعد بايدن في الوفاء بوعوده بتشكيل حكومة متنوعة.