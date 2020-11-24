شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يمضي في تشكيل إدارته و«بلينكين» للخارجية والان نبدء بالتفاصيل

مضى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الذي يعمل من ولاية ديلاوير مسقط رأسه، قدما في خططه الانتقالية على الرغم من عدم تعاون الإدارة الحالية معه، ومن المقرر أن يعلن تعيين مستشاره للسياسة الخارجية منذ فترة طويلة، أنتوني بلينكين، وزيرا للخارجية في إدارته المقبلة، بحسب ما ذكرته يوم الأحد (بالتوقيت المحلي) وسائل إعلام أمريكية، من بينها «نيويورك تايمز» ووكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض.

ويشار إلى أن بلينكين (58 عاما) عمل مع بايدن لأكثر من 10 أعوام، وكان مستشاره للأمن القومي خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2013، عندما كان نائبا للرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وكان مستشار السياسة الخارجية، قد بدأ حياته المهنية في وزارة الخارجية أثناء إدارة بيل كلينتون.

ومن المقرر أن يعلن بايدن عن اختياراته لمجلس الوزراء الجديد، اليوم الثلاثاء -بحسب التوقيت المحلي-، بحسب ما قاله كبير مساعديه، رون كلاين، لشبكة «إيه بي سي نيوز» في وقت سابق الأحد، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، قال رون كلين، الذي اختاره بايدن لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض المقبل، أمس الأحد إن الرئيس المنتخب سيكشف اليوم الثلاثاء عن أول أعضاء إدارته. وكان بايدن قد قال: إنه يرغب في إعادة تنظيم سياسة بلاده الخارجية، وإعادة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، التي تتضمن اتفاق باريس للمناخ، والاستمرار في العمل مع منظمة الصحة العالمية.

وقال مصدر مقرب من فريق بايدن الانتقالي: إن الرئيس المنتخب سيختار أنتوني بلينكين وزيرا للخارجية، وسيجعل تعيين بلينكين مساعدا آخر لبايدن، هو جاك سوليفان، المرشح الأول لمنصب مستشار الأمن القومي الأمريكي، وسوليفان مساعد لبايدن منذ فترة طويلة وهو صاحب خبرة في شؤون السياسة الخارجية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس المنتخب اختار دبلوماسية مخضرمة أخرى، هي ليندا توماس جرينفيلد، التي شغلت منصبا دبلوماسيا رفيعا في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إنه اختار وزيرا للخزانة وإنه سيعلن اسمه قبل حلول عيد الشكر في 26 نوفمبر الجاري.

وأشارت تقارير إلى أن رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السابقة جانيت يلين هي المرشحة الأولى لهذا لمنصب.

وسيجتمع مندوبو جميع الولايات، في إطار ما يسمى المجمع الانتخابي، لإعلان الرئيس المقبل رسميا في 14 ديسمبر.