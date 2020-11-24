شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية ورقة لتشكيل الانتخابات الكينية في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «ذي أفريكا ريبورت» إن استسلام المحامي الكيني بول غيتشيرو للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في وقت سابق من هذا الشهر أشعل الجدل السياسي حول المحكمة، وما إذا كان الاستسلام يشكل مناورة سياسية قبل انتخابات عام 2022.

وبحسب تقرير للموقع، ففي 2 نوفمبر، استسلم بول غيتشيرو، المحامي ورئيس مجلس إدارة شركة حكومية، للسلطات الهولندية بعد أن وصل إلى أمستردام مع زوجته.

وأضاف التقرير: قامت السلطات الهولندية بإجراءاتها وسلمته إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي لديها مذكرة معلقة ضد غيتشيرو واثنين من الكينيين الآخرين.

ووفق التقرير، صدرت لائحة الاتهام ضد بول غيتشيرو وفيليب كيبكوش بيت، أحد الكينيين الآخرين اللذين ما زالا مطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2015.

ونوه تقرير «ذي أفريكا ريبورت» بأن الاثنين متهمان بقيادة الجهود الغامضة للعبث بشهود في القضية الأصلية، التي تقوم على اتهامات ضد نائب الرئيس وليام روتو والصحفي الإذاعي جوشوا سانغ.

وتابع: الكيني الثالث الذي ما زال مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية هو والتر باراسا، الصحفي الذي خسر استئنافًا ضد تسليمه في أغسطس 2019، وصدرت لائحة الاتهام ضده في أغسطس 2013.

ومضى التقرير يقول: أعادت قضية غيتشيرو إحياء قضية المحكمة الجنائية الدولية، التي لعبت دورًا رئيسيًا في انتخاب الرئيس أوهورو كينياتا ونائب الرئيس ويليام روتو في عام 2013.

وأردف: في الأيام التي أعقبت أنباء سفر غيتشيرو واستسلامه غير المتوقعين، رأى بعض حلفاء روتو أن هذه الخطوة مناورة من قبل الدولة لهندسة مسألة خلافة كينياتا.

ونقل عن أوسكار سودي، وهو برلماني وحليف مقرب من روتو، في، قوله: تم تنفيذ كل هذه الخطط لاحقًا بهدف إحياء قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد نائب الرئيس.

وتابع التقرير: بينما أثار برلماني آخر دور الدولة العميقة في القضية، موضحا أنها تلجأ الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية بعدما باتت محاصرة في قضايا السياسة الداخلية الحقيقية.