شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 354 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة.

وأفادت الصحة المصرية أمس، بأن 100 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101981 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حتى أمس هو 113381 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6560 حالة وفاة.