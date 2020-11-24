الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وقع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على قانون الانسحاب من اتفاقية مكافحة الاحتكار الموقعة مع بلدان رابطة الدول المستقلة المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي السابق. وقال المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني: "وفقا للقانون المذكور، تعلن أوكرانيا انسحابها من اتفاقية مكافحة الاحتكار الموقعة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات بلدان رابطة الدول المستقلة بموسكو في 25 يناير 2000، والتي صادق عليها البرلمان الأوكراني مع تحفظات بموجب القانون الصادر في 16 يناير 2003 N449-IV".

كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تنسحب من اتفاقية رابطة الدول المستقلة لمكافحة الاحتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.