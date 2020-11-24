عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان: السعودية سباقة في مكافحة الإرهاب والتطرف

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

الخليج 365

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن السعودية سباقة في مكافحة الإرهاب والتطرف.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الملك سلمان من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي هنأ المملكة على ”النجاح الباهر“ لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها السعودية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”واس“.

وأعرب ميشيل عن تقديره لجهود السعودية في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، مضيفا أن ”لدى المجلس رغبة في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقا من دورها القيادي في العالم الإسلامي“.

وفي هذا السياق، قال الملك سلمان إن السعودية ”سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين اتباع الأديان استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع“.

وأكد حرص السعودية على ”دعمها لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد الأوروبي والأمن والسلام العالمي“.