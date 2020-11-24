شكرا لقرائتكم انفجار لغم يصيب ضابطا روسيا و4 من قوات السلام بكاراباخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، الاثنين، إصابة ضابط روسي و4 من قوات حفظ السلام في كاراباخ جراء انفجار لغم.

في التفاصيل، أصيب أحد الضباط التابعين لقوات حفظ السلام الروسية بجروح في انفجار لغم بإقليم كاراباخ، فيما لقي أحد عسكريي القوات المسلحة الأذربيجانية مصرعه، وأصيب 4 من العاملين في وزارة الطوارئ، وذلك بحسب ما نقلته وزراة الدفاع الروسية.

وجاء في بيانها، الاثنين: "انفجر لغم في منطقة مداغيز، مما أسفر عن إصابة أحد ضباط حفظ السلام الروس بجروح. كما لقي أحد عسكريي القوات المسلحة الأذربيجانية مصرعه، وأصيب 4 من العاملين التابعين لوزارة الطوارئ في كاراباخ بجراح متفاوتة".

وأضافت أنه تم نقل الضابط الروسي إلى أحد المستشفيات في مدينة باكو، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة، ولا توجد خطورة على حياته.

هدنة في كاراباخ تدخل حيز التنفيذ

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان كانتا وقعتا قبل أيام، برعاية روسية، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

مدرعات عسكرية روسية في إقليم كاراباخ - فرانس برس

وأعلن الكرملين حينها أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذري إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في الإقليم.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وكاراباخ.