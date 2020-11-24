مجلس ضاحية الصبيحية يبحث التعاون مع الدفاع المدني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحث مجلس ضاحية الصبيحية وهو أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة أوجه تعزيز التعاون المشترك بينه وبين الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة ممثلاً في إدارة خورفكان.

وأكد أهمية دوره المجتمعي في دعم جوانب أعمال الإدارة العامة للدفاع المدني وحرصها على الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمقر مجلس ضاحية حياوه صباح الأحد الماضي في مدينة خورفكان بحضور محمد أحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس ضاحية الصبيحية ونائبة خلفان صالح النقبي وحضور عدد من موظفي مجلس ضاحية الصبيحية وموظفي حياوه وهم عبدالله صالح النقبي وسلطان الحمادي وأحمد النقبي وإبراهيم الحمادي.

فيما حضر من الإدارة العامة للدفاع المدني فرع خورفكان كل من الملازم جمعة حمدان ومساعد أول جاسم اللوغاني ومساعد أول وليد راشد النقبي.

وأكد الاجتماع في مستهله أهمية العمل المشترك في سبيل تحقيق الأمن والسلامة ورحب محمد أحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس الضاحية بالوفد، مشيراً إلى أن المجلس في ضوء سياسات وأهداف دائرة شؤون الضواحي والقرى يسعى إلى تكامل جهوده من واحدة من أهم الجهات العاملة في المدينة وهي الإدارة العامة للدفاع المدني لما لها من دور كبير في تقديم خدمات الأمن والسلامة بطرق فاعلة وبيئة داعمة، وذلك حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات.

وأوضح النقبي بأن مجلس الضاحية وانطلاقاً من دوره المجتمعي يتجه إلى تعزيز هذا التعاون للعمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة داخل مجتمع الإمارات وخاصة في مدينة خورفكان.

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