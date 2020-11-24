شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات مؤتمر صحتي الدولي الثامن اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر «صحتي الدولي 2020»، الذي تنظمه إدارة التثقيف الصحي بالمجلس خلال الفترة من 24-26 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة عدد من كبرى المؤسسات الصحية العربية والدولية، بالإضافة إلى أكثر من 23 متحدث من أبرز الأطباء والخبراء والمختصين المحليين والعرب والأجانب في مختلف مجالات العناية بالأطفال وصحتهم البدنية والنفسية.

14 ورقة عمل

وسيناقش المشاركون في المؤتمر الذي سيعقد هذا العام عبر خاصية الاتصال المرئي تحت شعار «بيئة معززة لصحة الأطفال واليافعين خلال جائحة (كوفيد -19)»، أكثر من 14 ورقة عمل خلال 7 جلسات، تتمحور حول أهم التجارب العالمية المعتمدة في تحقيق عودة آمنة للمدارس في ظل جائحة «كوفيد- 19»، وطرق تعزيز الصحة البدنية والتغذوية للأطفال واليافعين، وسبل دعم إمكانيات المدارس في الاستعداد والاستجابة للطوارئ والحد من انتشار الأمراض والأوبئة في ضوء الخبرة والتجارب المستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وأفضل الممارسات العالمية الصحية والوقائية الواجب اتباعها لخلق بيئة صحية آمنة في المدارس، بالإضافة إلى بحث جملة من القضايا الصحية التي تندرج ضمن مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، الرامية إلى تطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.

ورش عمل تدريبية

كما يتضمن المؤتمر عقد 3 ورش عمل تدريبية تخصصية، على مدار ثلاثة أيام، حيث ستستهدف الورشة الأولى التي تأتي تحت عنوان الأمراض المزمنة لدى الأطفال واليافعين، أولياء الأمور والكادر الإداري والتدريسي بهدف تزوديهم بأهم الإجراءات العالمية المعتمدة في مجال التعامل مع الأطفال واليافعين الذين يعانون الأمراض المناعية والمزمنة، وسبل الحد من الأمراض المعدية ضمن المجتمع المدرسي، في حين تركز الورشة التدريبية الثانية على تحديات الصحة النفسية أثناء الجائحة والأثر النفسي للتباعد الجسدي والتعلم عن بعد، وكيفية العمل على مكافحة الظواهر السلبية في البيئة المدرسية، كما خصصت الإدارة وضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر ورشة تدريبية للإعلاميين ستقدمها شبكة «انترنيوز» الدولية، بعنوان نحو بيئة صحفية صحية، بهدف تزويد الإعلاميين والمراسلين الميدانيين بأهم التقنيات والممارسات العالمية في مجال تغطية أخبار جائحة «كوفيد – 19».

استقصاء المعلومات الصحية

ودعت إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة كافة أفراد المجتمع، إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر بهدف استقصاء المعلومات الصحية والإرشادية العلمية والدقيقة، والتعرف على أفضل الممارسات الصحية والوقائية لخلق بيئة صحية آمنة في المدارس، منوهة إلى أنه يمكن المشاركة في المؤتمر من خلال الرابط الموجود على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، كما يمكن للجمهور التواصل مع الإدارة للتعرف على فعاليات المؤتمر والجلسات الحوارية والورش التدريبية من خلال حساب الإدارة @sharjah_health.