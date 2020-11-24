شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: الإمارات تولي ملف اللاجئين اهتماماً كبيراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دولة الإمارات تخصيص 18.4 مليون درهم (5 ملايين دولار أمريكي) لدعم اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان مؤخراً.

يأتي ذلك في إطار التزام دولة الإمارات الراسخ بمد يد العون للمحتاجين، لا سيما اللاجئين في مختلف المناطق، وجهودها الرامية للتخفيف من معاناتهم عبر السبل والوسائل كافة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن دولة الإمارات تولي ملف اللاجئين اهتماماً كبيراً أينما كانوا بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مشيراً إلى أن مبادرات دولة الإمارات تسهم بقوة في تعزيز الجهود الدولية للتخفيف من معاناة اللاجئين وتحسين ظروفهم الإنسانية والمعيشية. وقال سموه «إن هذا الدعم يأتي في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات وسرعة استجابتها وتفاعلها مع الأزمات الدولية، ومساهمتها في التخفيف من معاناة اللاجئين حول العالم».

وأشار سموه إلى أن هذا الدعم، الذي سيتم تقديمه عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى سيسهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الذي يواجهه اللاجئون الإثيوبيون في السودان والإسهام في تخفيف حدة الأعباء الملقاة على عاتقهم ودعم جهود المنظمات الدولية في هذا الصدد، مشيداً سموه بالمواقف الإنسانية لجمهورية السودان الشقيقة، في تعاملها وتعاطيها مع قضايا اللاجئين، رغم الإمكانات والظروف التي تواجهها.

وأكد سموه أن الدعم المقدم من دولة الإمارات للاجئين الإثيوبيين، يأتي في إطار التضامن مع الأشقاء في السودان وانسجاماً مع مواقف دولة الإمارات الداعمة للمجتمعات المستضيفة للاجئين.

من جانبه، قال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: «مرة أخرى تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة كأول مستجيب مهم وشريك لا يقدر بثمن لبرنامج الأغذية العالمي في إطار العمل الذي نقوم به».

وأضاف بيزلي أن هذه المساهمة ستمكن برنامج الأغذية العالمي من تسريع استجابته ومساعدة عشرات الآلاف من الإثيوبيين الذين لجأوا إلى السودان، معرباً عن أمله في أن يكون ذلك لفترة قصيرة. (وام)