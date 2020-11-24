أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، عن تشكيل الحكومة الأمريكية الجديدة والتي ستتولى إدارة البلاد بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض في الـ 20 من يناير المقبل.
ووفقاً لما جاء على الموقع الرسمي لفريق بايدن الانتخابي، فإن بايدن أسند الحقائب الوزارية الآتية إلى هؤلاء الأشخاص:
- وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري سيكون مستشارا خاصًا لبايدن لشئون المناخ
- نائب مستشار الأمن القومي السابق، أنطوني بلينكن في منصب وزير الخارجية
- المستشار السياسي بحملة بايدن، جيك سوليفان في منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي
- مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا السابقة، ليندا توماس جرينفيلد في منصب السفيرة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة
- نائبة مستشار الأمن القومي السابق، أفريل هينز، في منصب مدير المخابرات الوطنية
- أليساندو مايوركاس في منصب وزير الأمن الداخلي
ومن المقرر أن يتولى بايدن السلطة رسمياً في 20 يناير المقبل بعد إعلان فوزه رسميًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رحيل ترامب.. بايدن يعلن عن تشكيل الحكومة الأمريكية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.