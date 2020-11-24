بايدن يعتزم تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي وزيرة للخزانة في إدارته

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (ا ف ب)

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جانيت يلين وزيرة للخزانة، وفق ما أفاد مصدر قريب من فريقه وكالة فرانس برس، مؤكّداً بذلك معلومات أوردتها وسائل إعلام أميركية.

ويلين التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي الأمريكي بين 2014 و2018 هي خبيرة اقتصادية مرموقة.

وفي حال صادق مجلس الشيوخ على تعيينها خلفًا لستيفن منوتشن ستصبح يلين كذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتولى وزارة الخزانة.

وُيعتبر وزير الخزانة أهم مسؤول في الإدارة الأمريكية بعد وزير الخارجية.

ويرتدي هذا المنصب أهمية استثنائية في الظرف الراهن لأنّ القوة الاقتصادية الأكبر في العالم تعاني للنهوض من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ومع انضمام ملايين الأمربكيين إلى سوق البطالة بسبب الجائحة، تشهد عملية خلق فرص عمل في الولايات المتحدة تباطؤاً بعد الانتعاش القوي الذي سجّلته حين أعيد فتح الاقتصاد بين مايو ويوليو في أعقاب الإغلاق الذي فرضته الموجة الوبائية الأولى.

ومؤخّرًا توقّع اقتصاديّو "جي بي مورجان" أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2021 بسبب تداعيات الموجة الوبائية الثانية.

ويلين التي تخرّجت من جامعتي براون وييل، اضطرت في مطلع 2018 لمغادرة منصبها على رأس الاحتياطي الفيدرالي بعدما رفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، تمديد ولايتها وعيّن جيروم باول خلفًا لها.

وتميّزت ولايتها على رأس البنك المركزي التي استمرّت أربع سنوات بتحسّن سوق العمل وانخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية.