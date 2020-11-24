تراجع أعداد إصابات كورونا في فرنسا قبل تخفيف محتمل لإجراءات الحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (ا ف ب)

تراجعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا لليوم الرابع على التوالي، حيث سجلت فقط 4452 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. يأتي ذلك عشية كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرتقبة مساء الثلاثاء للإعلان عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي الذي أعادت فرنسا فرضه للمرة الثانية للسيطرة على انتشار الفيروس.

سجلت السلطات الصحية في فرنسا، مساء الاثنين 4452 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من حصيلة الأحد التي بلغت 13157، مع تراجع الإصابات لليوم الرابع على التوالي قبل تخفيف محتمل للعزل العام الذي تطبقه البلاد للمرة الثانية.

وتميل حصيلة يوم الإثنين للانخفاض مع إجراء عدد فحوص أقل في أيام الأحد. ويبلغ المتوسط المتغير للإصابات الجديدة في سبعة أيام 21918 إصابة، منخفضا عن حاجز 22 ألفا للمرة الأولى منذ 17 أكتوبر، وكان قد بلغ ذروة 54440 إصابة في السابع من نوفمبر.

وارتفعت حصيلة من توفوا بسبب المرض في فرنسا إلى 49233 بعد تسجيل 501 وفاة جديدة، مقابل 214 وفاة الأحد، بينما بلغ إجمالي الإصابات حتى الآن مليونين و144660 إصابة، وهي رابع أعلى حصيلة في العالم.