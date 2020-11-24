نواب في الكونغرس يطالبون ببدء عملية نقل السلطة لبايدن 

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 12:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 11:30 مساءً

دعا رئيس لجنة الطرق والوسائل في الكونغرس، ريتشارد نيل، الاثنين، إدارة الخدمات العامة الأميركية، بدء عملية نقل السلطة، للرئيس المنتخب، جو بايدن.

وقال في رسالة وجهها لإميلي مورفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة، إن عدم رغبتها في المضي قدما في عملية الانتقال للرئيس الجديد، يجعلها “متواطئة في تحد غير مسبوق للقواعد الديمقراطية”.

وأشار نيل، إلى أن مورفي “تعرّض أيضا أسلوب حياة الناس في الولايات المتحدة للخطر، وبما يعرض البعض للخطر”.

وتعد إدارة الخدمات العامة، وكالة حكومية مسؤولة بشكل خاص عن نقل السلطة، حتى يتمكن الفريق الانتقالي من البدء في تلقي المعلومات السرية والالتقاء بالفرق الموجودة في مختلف الوزارات، إضافة لمنح الرئيس المنتخب وفريقه حزمة التمويل والخبرات والمرافق المخصصة لمساعدته على التحضير لتولي السلطة.