موريتانيا توافق على تبسيط إجراءات الحصول على تأشيرتها لفائدة المقاولين المغاربة

أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الإثنين، أنه بإمكان المقاولات المغربية الأعضاء في الاتحاد، من الآن فصاعدا، الحصول على تأشيرة أعمال متعددة الدخول إلى موريتانيا صالحة لمدة عامين.

وأضاف الاتحاد في رسالة وجهها إلى أعضائه، أن هذه التأشيرة ستمنح بناء على تقديم طلب موقع من قبله.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه يتعين خلال تقديم ملف طلب التأشيرة إلى السفارة الموريتانية بالرباط، إرفاق شهادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي يمكن الحصول عليها بعد توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني [email protected]

ويذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، طلب من السلطات الموريتانية، في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، منح تأشيرات لمدة أطول مع دخول متعدد، لفائدة المقاولات الأعضاء.

وكان رئيس الاتحاد شكيب لعلج، قد عقد يوم 15 اكتوبر الماضي بالدار البيضاء، لقاء مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، بحضور على الخصوص سفير موريتانيا في المغرب.

وخلال هذا اللقاء، عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين عن التزامهما بالنهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز آليات الشراكة بين القطاعين الخاص في البلدين.