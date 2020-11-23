بوريس جونسون يعلن عن سلسلة إجراءات من شأنها عودة الحياة إلى طبيعتها

الإثنين 23 نوفمبر 2020

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن سلسلة إجراءات من شأنها عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة المتحدة.



وسيعاد، بموجب الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في الثاني من ديسمبر المقبل، افتتاح أماكن التسلية والمطاعم والنوادي وصالونات التجميل وصالات التدريب مع السماح لعدد محدود من متابعي كرة القدم من مشاهدة ومتابعة مباريات الدوري.

يضاف إلى تلك الإجراءات السماح بإعادة فتح دور العبادة وممارسة الطقوس الدينية كحضور الجنائز والأعراس مع المحافظة على مسافة التباعد الجسدي وفق الضوابط المتبعة.

ووفق الإجراءات الجديدة، سيعاد تطبيق نظام تصنيف المناطق حسب خطورة تفشي كورونا عبر إجراءات أكثر تشدداً، مع تأكيد عدم تمديد الإغلاق العام في إنجلترا بعد 2 ديسمبر المقبل.

وتستهدف تلك الإجراءات إعادة تحريك عجلة الاقتصاد قبيل أعياد الميلاد والاحتفالات بالسنة الجديدة إلى جانب إعادة الطمأنينة والثقة للمواطن البريطاني.

على صعيد متصل، قالت هيئة العلماء والباحثين في جامعة أوكسفورد إن اللقاح الجديد فعال بدرجة 90% في منع الإصابة بفيروس كورونا بعد استكمال التجارب المخبرية والسريرية.