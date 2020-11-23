بايدن يسمي أول أعضاء فريق إدارته

الإثنين 23 نوفمبر 2020

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم، سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة، في مقدمها تسميته أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية اعتباراً من 20 يناير.



وسيكون جون كيري، وزير الخارجية الأسبق في عهد باراك أوباما، موفد الرئيس الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، ما يعكس الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف، في موازاة تسميته للمرة الأولى الإسباني الأصل إليخاندرو مايوركاس وزيراً للأمن الداخلي.

وقال بايدن، في بيان أعلن فيه هذه التعيينات: "أحتاج إلى فريق جاهز من اليوم الأول"، مضيفاً أن "هؤلاء الأفراد اختبروا الأزمات وامتحنتهم بقدر ما هم مبدعون وخلاقون"