شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش»: الهجمات الحوثية تنتهك القانون الإنساني الدولي والان نبدء بالتفاصيل
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، عن قلقه من الاعتداء الإرهابي بمقذوف على خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
وأكد غوتيريش - وفق البيان - أن الهجمات التي تستهدف الأهداف المدنية والبنية التحتية تنتهك القانون الإنساني الدولي.
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