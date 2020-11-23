شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجرف» يدين الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الاعتداء الإرهابي الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة والذي وقع اليوم الاثنين.

وأكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة، لا تستهدف أمن المملكة فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على وقوف المجلس إلى جانب المملكة وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.