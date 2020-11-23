شكرا لقرائتكم خبر عن 54 وفاة و 5214 إصابة جديدة بكورونا في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 54 حالة وفاة و 5214 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 8945 حالة وفاة و490017 إصابة.

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