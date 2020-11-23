الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم اللاجئين الإثيوبيين بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت دولة الإمارات عن تخصيص 18.4 مليون درهم (5 مليون دولار أمريكي) لدعم اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان مؤخرا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها الإثنين، إن قرار التخصيص يأتي ذلك في إطار التزام دولة الإمارات الراسخ بتقديم يد العون للمحتاجين، ولا سيما تجاه دعم اللاجئين في مختلف المناطق وجهودها في التخفيف من معاناتهم عبر كافة السبل والوسائل.

وأكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن دولة الإمارات تولي ملف اللاجئين اهتماماً كبيراً أينما كانوا بفضل توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ودعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن مبادرات دولة الإمارات تساهم بقوة في تعزيز الجهود الدولية للتخفيف من معاناة اللاجئين وتحسين ظروفهم الإنسانية والمعيشية.

وقال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: "إن هذا الدعم يأتي في إطار النهج الإنساني لدى دولة الإمارات في سرعة استجابتها وتفاعلها مع الأزمات الدولية، ومساهمتها في التخفيف من معاناة اللاجئين حول العالم" .

وأوضح أن هذا الدعم، الذي سيتم تقديمه عبر برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى، سيسهم في التخفيف من حدة الوضع الإنساني الذي يواجهه اللاجئون الإثيوبيون في السودان، والإسهام في تخفيف حدة الأعباء الملقاة على عاتقه، وكذلك دعم جهود المنظمات الدولية.

وأشاد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالمواقف الإنسانية لجمهورية السودان، في تعاملها وتعاطيها مع قضايا اللاجئين، رغم الإمكانات والظروف التي تواجهها.

كما أكد بأن الدعم المقدم من دولة الإمارات للاجئين الإثيوبيين، يأتي في إطار التضامن مع الأشقاء في السودان وانسجاما مع مواقف دولة الإمارات الداعمة للمجتمعات المستضيفة للاجئين.

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوداني من خلال تنفيذ العديد من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية مساهمة منها في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل المتأثرين بمن فيهم اللاجئين، خاصة ما شهده السودان مؤخراً من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من إثيوبيا.

من جانبه قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: "مرة أخرى، تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة كأول مستجيب مهم وشريك لا يقدر بثمن لبرنامج الأغذية العالمي للعمل الذي نقوم به.

وأضاف بيزلي قائلا، أن هذه المساهمة ستمكّن برنامج الأغذية العالمي من تسريع استجابته ومساعدة عشرات الآلاف من الإثيوبيين الذين لجؤوا للسودان وآملين ان تكون لفترة قصيرة".

كانت السلطات السودانية، أعلنت السبت، حصيلة لاجئي إثيوبيا الفارين من الحرب، حيث بلغت 42 ألفا و852 لاجئا على حدود البلاد.

