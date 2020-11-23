إصابة 4 جنود عراقيين خلال اشتباكات مع داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 4 عناصر من الجيش العراقي خلال اشتباكات، الإثنين، مع تنظيم داعش الإرهابي في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني عراقي لـ"الخليج 365"، إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شنوا هجوماً على قوة تابعة للجيش في قرية بسطاملي جنوب مركز قضاء طوزخورماتو، التابع لمحافظة صلاح الدين.



وأضاف المصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "أربعة من أفراد الجيش العراقي أصيبوا جراء الاشتباك"، مشيراً إلى "توجه قوات إسناد إلى موقع الهجوم".

وارتفعت حدة هجمات داعش منذ مطلع العام الحالي، مما يشير لعودة الخلايا النائمة باستغلال الثغرات الأمنية وخصوصا عند المناطق الحدودية بين المحافظات، التي غالبا ما يستخدمها التنظيم أوكارا لمسلحيه .

وقبل شهرين، نفذ مسلحي داعش عمليات متنوعة وفي أماكن بلعت نحو 31 عملية إرهابية، جاء اغلبها باستخدام العبوات الناسفة والأسلحة فضلا عن نصب الكمائن والاشتباك مع القوات الأمنية.

وفي 2017 أعلن العراق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال لديه خلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين الحين والأخر.