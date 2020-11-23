أول دعوات أوروبية لبايدن.. "شراكة جديدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن دعوات أوروبية إلى بروكسل لحضور اجتماعات العام المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره كل من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مع جو بايدن.



كما تواصل بايدن مع ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ومقره بروكسل، والذي أعرب عن سروره لتمكنه من العمل "بشكل وثيق معه" للتحضير لاجتماع قادة الحلف في العام 2021.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، على حسابه على تويتر: "لقد تحدثت مع الرئيس الأمريكي المنتخب ودعوته إلى اجتماع خاص في بروكسل العام المقبل مع قادة الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "دعونا نعيد بناء تحالف قوي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وكانت العلاقات بين الكتلتين متوترة وصاخبة خلال السنوات الأربع لرئاسة دونالد ترامب الذي اعتبر الاتحاد الأوروبي "عدوا".

من جهتها، غرّدت رئيسة المفوضية الأوروبية ، على تويتر قائلة: "هنأته بالفوز. إنها بداية جديدة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

وتابعت بالقول: "اتحاد أوروبي قوي وولايات متحدة قوية يعملان معا، يمكن أن يصوغا الأجندة العالمية على أساس التعاون والتعددية والتضامن والقيم المشتركة".

وتناول الحديث مع فون دير لايين المواضيع التي تندرج في اختصاص المفوضية، خصوصا المسائل التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومكافحة الوباء وتغير المناخ، وهما من أولويات الاتحاد.