لقاء وزاري فلسطيني-إسرائيلي.. اقتراح ميركل لدفع السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول فلسطيني لـ"الخليج 365" إن العديد من الأطراف الدولية قدمت في الأيام الأخيرة اقتراحات لاستضافة مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية

واقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دفع جهود صنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين للأمام من خلال مجموعة صيغة ميونخ التي تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن.

وجاء اقتراح المستشارة الألمانية ،خلال اتصال عبر الفيديو كونفرنس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، تم خلاله بحث آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية.

وقال مسؤول فلسطيني لـ"الخليج 365": إن العديد من الأطراف الدولية قدمت في الأيام الأخيرة اقتراحات لاستضافة مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه: "أكدنا لجميع الأطراف الاستعداد لمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة للوصول لتطبيق حل الدولتين".

واستبعد المسؤول عقد مفاوضات قبل تسليم الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مهامها، قائلا:" حال تسلم إدارة الرئيس جو بايدن مهامها فإن الكرة ستكون في الملعب الإسرائيلي لأن الرئيس الأمريكي المنتخب أكد في أكثر من مناسبة تمسكه بحل الدولتين".

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن ميركل أكدت أهمية الخطوة الفلسطينية باستعادة العلاقة مع الجانب الإسرائيلي.

كما أعربت المستشارة الألمانية عن استعداد بلادها إلى دفع جهود صنع السلام للأمام من خلال مجموعة صيغة ميونخ ، والاستعداد لعقد اجتماع لهذه المجموعة مع كل من فلسطين وإسرائيل على مستوى وزراء الخارجية، الأمر الذي سيساعد بدفع جهود السلام إلى الأمام خلال الفترة الحالية".

وأضافـت: " قدم الرئيس الفلسطيني الشكر إلى ميركل على مواقف ألمانيا السياسية الداعمة للقانون الدولي والتأكيد على أهمية الجهود الألمانية، في إطار صيغة مجموعة ميونخ واستعداد فلسطين للذهاب للمفاوضات وفق الشرعية الدولية".

كما أعلن الرئيس الفلسطيني أننا "سنواصل تعزيز علاقاتنا مع الدول العربية".

وقال الرئيس الفلسطيني: "إننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة وسنواصل العمل من أجل هذا الهدف".

وشددت ميركل على أن "ألمانيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية للحكومة الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت يوم الثلاثاء استئناف العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية بعد توقف استمر 6 أشهر.

وتلى ذلك عقد اجتماع فلسطيني-إسرائيلي بحث القضايا الاقتصادية والسياسية.