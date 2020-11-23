شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون» يدين الاعتداء الإرهابي على محطة «المنتجات البترولية» بجدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاعتداء الإرهابي الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة. وأكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون وقوف المجلس إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة. (وكالات)
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