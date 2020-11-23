شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسبانيا في الحجر بعد مخالطته مصاباً بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب) قال القصر الملكي في إسبانيا، إن الملك فيليبي السادس دخل الحجر الصحي، بعدما خالط شخصاً مصاباً بكوفيد-19.

وقال القصر في بيان: «إن شخصاً خالطه (العاهل الإسباني)، الأحد، تبين اليوم أنه مصاب بكوفيد-19»، موضحاً أن الملك علق كل أنشطته الرسمية لعشرة أيام.

كانت هذه تفاصيل خبر ملك إسبانيا في الحجر بعد مخالطته مصاباً بـ «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.