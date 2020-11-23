شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة «أم الإمارات» تحتفل باليوم العالمي للطفل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استضافت حديقة «أم الإمارات» نهاية الأسبوع الماضي، احتفالية خاصة نظمتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ضمن فعالياتها المتنوعة احتفالاً باليوم العالمي للطفل الذي أقيم هذا العام تحت شعار «الاستثمار في المستقبل يعني الاستثمار في أطفالنا».

وعلى مدار ثلاثة أيام من 19 وحتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استمتع الأطفال في الحديقة بعطلة نهاية أسبوع مشوقة، تملؤها الأنشطة العائلية والمنافسات التفاعلية، وغيرها من الفعاليات الممتعة، وضع خلالها الأطفال الصغار طموحاتهم وأحلامهم الكبيرة في صندوق الأمنيات ليحصلوا على هدايا تثري معارفهم، إضافة إلى اصطحابهم في رحلة معرفية مشوقة صممتها الهيئة لرواد الحديقة من أولياء أمور وأطفال، ضمن إطار الحملة التثقيفية المجتمعية التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في 15 نوفمبر الحالي بالشراكة مع حديقة «أم الإمارات» وتستمر لغاية 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

كانت هذه تفاصيل خبر حديقة «أم الإمارات» تحتفل باليوم العالمي للطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.