شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية في جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت دولة الإمارات بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان، لها أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي و التخريبي و تعتبره دليلا جديدا على سعي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن و الاستقرار في المنطقة.

و جددت الوزارة تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية و الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها و استقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. و أكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة و أمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن و الاستقرار فيها.