رؤساء شركات كبرى أمريكية يطالبون ترامب ببدء تسليم السلطة إلى بايدن

تتعالى الأصوات في مجتمع المال والأعمال الأمريكي لمطالبة ترامب بالاعتراف بالهزيمة وبدء إجراءات تسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة، وذلك مع استمرار رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية لصالح منافسه الديمقراطي جو بادين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار العملاقة بلاكستون جروب وأحد أقوى مؤيدي ترامب في وول ستريت القول إنه يعتبر

بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب.

في الوقت نفسه ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مجموعة من قادة الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية

الكبرى يجهزون خطابا مفتوحا موجها إلى ترامب يطالبه ببدء عملية نقل السلطة.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن أكثر من 100 مسؤول تنفيذي في الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية

يعتزمون توجيه خطاب في وقت لاحق من اليوم الاثنين يطالبون فيه إيملي مورفي رئيس إدارة الخدمات العامة الأمريكية بإعلان تأكيد فوز بايدن بالانتخابات وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة لبدء عمل الفريق الانتقالي في إدارة بايدن الجديدة.

من ناحيته قال شوارزمان "دعمت الرئيس ترامب وسياساته الاقتصادية القوية التي أقامها، مثل الكثيرين من مجتمع الأعمال أنا مستعد لمساعدة الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه في الوقت الذي يواجهون فيه تحديات إعادة بناء اقتصادنا بعد جائحة كورونا".