العاهل الأردني يتطلع للعمل مع بايدن لتوطيد الشراكة الاستراتيجية

سيف اليزيد - قال البلاط الملكي الأردني، إن العاهل الأردني الملك عبد الله عبر في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن «تطلعه للعمل معه لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

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