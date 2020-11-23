بايدن يختار فريقه للسياسة الخارجية والأمن القومي

سيف اليزيد - قال الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إن بايدن اختار، اليوم الاثنين، عدداً من الشخصيات لشغل المناصب الكبيرة في الإدارة والبيت الأبيض، من بينهم أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية وجيك سوليفان مستشاراً للأمن القومي وأفريل هينز مديرة للمخابرات الوطنية.

وقال الفريق في بيان، إن وزير الخارجية السابق جون كيري سيتولى مسؤولية ملف المناخ، بينما سيُعين أليخاندرو مايوركاس وزيراً للأمن الداخلي وليندا توماس جرينفيلد سفيرة في الأمم المتحدة.

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