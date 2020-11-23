الملك سلمان: حريصون على تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي

الملك سلمان بن عبد العزيز
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، الحرص على تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقال في اتصالاً هاتفي اليوم، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل “أن السعودية سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب،والحوار بين اتباع الأديان استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع.
بدوره، هنأ رئيس المجلس في بداية الاتصال خادم الحرمين الشريفين على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة هذا العام.
كما أعرب عن تقديره لجهود المملكة المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقا من دورها القيادي في العالم الاسلامي.
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