الأردن بصدد شراء ثلاجات خاصة لحفظ لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات الاردن أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات عن نية الحكومة شراء ثلاجات خاصة لحفظ لقاحات كورونا، مؤكدا أخذ كافة الاستعدادات اللازمة لوصول اللقاح. وقال عبيدات إن الشركة الصانعة للقاحات ستقوم بتوصيل اللقاح للأردن بدرجة حرارة باردة، وسيكون هناك طريقة لحفظ اللقاحات لـ6 أشهر. وأضاف أن اللقاح يحتاج الى درجة حرارة 80 تحت الصفر. ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 188410 فيما تم تسجيل 2302 حالة وفاة.

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