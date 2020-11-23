مرسوم لرئيس دولة الإمارات يتيح للأجانب تملك شركاتهم بشكل كامل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 23 نوفمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2020 6:34 مساءً

أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما يقضي بتعدل قانون الشركات في الإمرات العربية المتحدة، وذلك بالسماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وتملكها بشكل كامل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أن التعديلات “تتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة”.

وجاء في التعديلات أيضا قرار إلغاء المرسوم الصادر عام 2019 بشأن الاستثمار الأجنبي ومنح “السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها”، وفقا لوام.

وشملت التعديلات أيضا: “إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة، والغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم /19/ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر”، وفقا للوكالة.