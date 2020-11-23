شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل حالتي وفاة و 337 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 140 ألفا و 393 حالة .

كما تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 868 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأشار المتحدث إلى وجود 80 مصابا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 670 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضيةليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 132 ألفا و 848 حالة.