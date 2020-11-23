شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن» للخارجية و«سوليفان» للأمن القومي.. «بايدن» يختار فريقه والان نبدء بالتفاصيل

قال الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن بايدن اختار اليوم الاثنين، عددا من الشخصيات لشغل المناصب الكبيرة في الإدارة والبيت الأبيض من بينهم أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي وأفريل هينز مديرة للمخابرات الوطنية.

وقال الفريق في بيان إن وزير الخارجية السابق جون كيري سيتولى مسؤولية ملف المناخ بينما سيُعين أليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي وليندا توماس جرينفيلد سفيرة في الأمم المتحدة.