شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن» للخارجية و«سوليفان» للأمن القومي.. «بايدن» يختار فريقه والان نبدء بالتفاصيل
وقال الفريق في بيان إن وزير الخارجية السابق جون كيري سيتولى مسؤولية ملف المناخ بينما سيُعين أليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي وليندا توماس جرينفيلد سفيرة في الأمم المتحدة.
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