شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 147 ألف إصابة و882 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147,840 إصابة مؤكدة و882 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 12,175,921 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 255,958 حالة وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: 147 ألف إصابة و882 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.