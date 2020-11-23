اعتداء إرهابي حوثي على خزان وقود بجدة دون خسائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت فرق الإطفاء السعودية، من إخماد حريق بخزان للوقود شمالي جدة نتيجة اعتداء إرهابي دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله إنه "عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم (الإثنين)، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف."

وأفاد المصدر بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأضاف المصدر أن المملكة "تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي."

وكرر المصدر تأكيد المملكة على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفه.

ولاحقا، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أنه ثبت تورط المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وقال إن "الاعتداء الإرهابي على محطة للوقود بجدة "هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص) والتي تبنتها مليشيا الحوثي وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع (كروز وطائرات بدون طيار مفخخة)."

وبين العميد المالكي أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية ويرتقي إلى جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ودعت السعودية، مؤخرا، الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي إلى تصنيف هذه مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية.