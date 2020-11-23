شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تغلق المدارس والمؤسسات التعليمية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الباكستانية إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية بسبب الارتفاع القياسي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد ضمن موجته الثانية الجارية حالياً في باكستان.

وأوضح وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود اليوم أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في البلاد بدءاً من السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، وستبقى مغلقة حتى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وسيتم تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد.

وأضاف أن المؤسسات التعليمية سوف تغلق مجددا من 25 ديسمبر حتى العاشر من يناير المقبلين بسبب عطلة الشتاء.