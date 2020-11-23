شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف هوية سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-رويترز ذكرت وسائل إعلام، الأحد، نقلاً عن مصادر قريبة من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الحزب الديمقراطي أنه من المتوقع أن يعين بايدن، ليندا توماس جرينفيلد سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وقال موقع أكسيوس الإلكتروني، إن تعيين توماس جرينفيلد، وهي امرأة من أصول إفريقية شغلت منصباً دبلوماسياً رفيعاً في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، يهدف إلى رفع الروح المعنوية، والمساعدة في الوفاء بتعهّد بايدن باختيار حكومة متنوعة.

وعملت توماس جرينفيلد مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا في عهد أوباما من عام 2013 حتى عام 2017. وقادت السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، خلال أحداث عصيبة مثل تفشي فيروس «إيبولا» على نطاق واسع في غرب إفريقيا.

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