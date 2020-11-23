شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تبدأ في محاكمة نيكولا ساركوزي بتهم الفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب

يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الاثنين،أمام القضاة في قضية فساد مسماة «قضية التنصّت» إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير، وهي المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس على خلفية فساد.

قبله، حوكم الرئيس الأسبق جاك شيراك وحكم عليه في عام 2011 بالسجن عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس، لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي. لكن ساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم الفساد.

وقال ساركوزي البالغ (65 عاماً) إنه يتوجّه إلى المحكمة بروح «قتالية» في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة التي سيُحاكم فيها أيضاً محاميه تييري إرتزوغ والقاضي المتقاعد جيلبير أزيبير. ويعتبر الرئيس السابق الذي يدافع عن براءته أن هذه القضية هي «فضيحة ستسجل في التاريخ».

وساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر عام 2016، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.