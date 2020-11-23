شكرا لقرائتكم خبر عن ولايتان أستراليتان تهزمان «كورونا».. وتعيدان فتح الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني-رويترز

أعادت أكبر ولايتين سكاناً في أستراليا فتح حدودهما، الاثنين، بعد أكثر من أربعة أشهر مع قضاء ولاية فيكتوريا على موجة ثانية من فيروس «كورونا»، مما أثار احتمالات العودة بشكل أسرع إلى الحياة الطبيعية والانتعاش الاقتصادي السريع.

وأغلقت ولايتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا حدودهما في أوائل يوليو/تموز لأول مرة منذ أكثر من قرن لاحتواء تفشي «كوفيد-19» في ملبورن، عاصمة فيكتوريا. وكانت آخر مرة يتم فيها إغلاق الحدود عام 1919 أثناء جائحة الإنفلونزا الإسبانية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن رفع إغلاق الحدود عند منتصف الليل أثار احتفالات عبر البلدات الحدودية؛ حيث عبر معظم السائقين الحدود وهم يطلقون أبواق سياراتهم وسط هتافات من سكان الحدود. ويبدو أن ولاية فيكتوريا، ثانية أكثر ولايات أستراليا سكاناً، قد قضت على الفيروس بشكل فعال، بعد عدم تسجيل إصابات جديدة بـ«كوفيد-19» لليوم الرابع والعشرين على التوالي، الاثنين.

والأحد، خففت فيكتوريا، التي كانت مركز تفشي فيروس «كورونا» في البلاد منذ أكثر من شهر بقليل قواعد استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة، وسمحت بتجمعات عامة أكبر. وتمثل الإصابات في فيكتوريا نحو 73 في المئة من إجمالي حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» في أستراليا، والتي تزيد قليلا عن 27800 و90 في المئة من حالات الوفاة التي تبلغ 907 حالات.