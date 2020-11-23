شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يدعو المواطنين للمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أنها تتابع والغرف التابعة لها بفروع المجلس بمحافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وسوهاج ، وغرفة عمليات مكتب الشكاوى في المجلس، أعمال الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تجرى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع المقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.

وأضافت غرفة العمليات في بيان لها أن عدد المرشحين في تلك الجولة تقلص إلى 218 مرشحا يتنافسون على 109 مقاعد وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر في الجولة الأولى دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد و مقرها محافظة الجيزة وكذلك دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها محافظة الإسكندرية، داعيا المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في الدوائر التي تجرى بها جولات الإعادة للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري باعتباره واجبا وطنيا وحقا دستوريا

و نشرت غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق ارقامها كالاتى: : 0103257289

01032561287 01032475116 01033272086 01030834794 01030170573 01030681169 01032494851 أرقام أرضى : 37499771 – 37621040 – 33353279 - 37624953 /02 فاكس: 37624859 /02 أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات: 1- الفيوم : 01064015545 2- بني سويف: 01286299959 3- أسيوط : 01224845144 4- سوهاج: 01066799212 5- أسوان 01153399272