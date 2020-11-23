4 شروط للحجز.. مد فترة التقديم للمرحلة الثانية من جبانات وادي الراحة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلنت محافظة القاهرة، عن مد فترة التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن مساحته 20 مترا بجبانات وادي الراحة، وذلك حتى الانتهاء من حجز الوحدات المخصصة لتلك المرحلة .
تقع الجبانات جنوب مدينة القاهرة الجديدة – طريق (القطامية - العين السخنة).
شروط التقديم
- استيفاء بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.
- أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.
- ألا يكون قد سبق (للزوج / الزوجة) الحصول على مدفن من محافظة القاهرة.
- أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.
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