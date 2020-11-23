وزير الري: الالتزام بالبرنامج الزمني لتأهيل الترع والتحول إلى الري الحديث​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل دون التأثير سلبًا على كفاءة سير العمل، مع التأكيد أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، مع القيادات التنفيذية بالوزارة؛ لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

ووجه عبدالعاطي بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، مع تأكيد استمرارية المتابعة من قِبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كل المناحي.

وأشار وزير الري إلى ضرورة الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مع تأكيد تحرير كل الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، وزيادة التنسيق مع الأجهزة المحلية؛ لمواجهة كل أشكال المخالفات.

وأوضح عبدالعاطي، أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم قروض مع البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث.

وشدد وزير الري على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لتأكيد جاهزية قطاعات وجسور المصارف؛ لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية.

وأكد عبدالعاطي، أن كل المنشآت والمشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.

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