صور.. انتظام التصويت داخل 1081 لجنة في إعادة انتخابات النواب بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

انتظمت عمليات التصويت في1081 لجنة بمحافظة سوهاج، في اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020.

وشهد محيط المقار الانتخابية تأمينات مشددة من جانب قوات الشرطة بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، مدير الأمن.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بسوهاج 3 مليون و74 ألف و205 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركز انتخابي، و‏1081 لجنة فرعية.

ووجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بتجهيز المقار الانتخابية وفقًا للكشوف المرسلة، وتطهير المقرات ومحيطها قبل بدء الانتخابات وبنهاية كل يوم انتخابي، وتجهيز غُرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وشدد "الفقي" على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع حالات الإشغال من محيط اللجان، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجان الفرعية لحمايتهم من أشعة الشمس، وتوفير كراسي متحركة بكل لجنة لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، والحرص على وجود مسافات كافية بين الناخبين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.