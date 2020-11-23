روسيا : لقاح "سبوتنيك-V" الروسي سيكون أرخص بكثيرٍ من "فايزر" و"موديرنا"

أكدت روسيا أن سعر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك-V" سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا"، حسبما ذكر الحساب التابع لـ"سبوتنيك" على "تويتر" اليوم الأحد.
وجاء في تعليق نشر على الحساب الرسمي لـ"سبوتنيك": "الأسعار المعلنة والبالغة 19,5 دولار لجرعة من لقاح "فايزر" وما بين 25 و37 دولارا لجرعة من لقاح "موديرنا"، تعني في الواقع أن التكاليف ستبلغ 39 دولارا و 50-74 دولارا تباعا للشخص الواحد، حيث يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وسبوتنيك".
وأضاف التعليق: "سعر سبوتنيك-V سيكون أقل بكثير".
من جهته، قال متحدث بإسم الصندوق الروسي للإستثمار المباشر للصحفيين اليوم، إن سعر لقاح "سبوتنيك-V" سيعلن الأسبوع المقبل.
المصدر: وكالات
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