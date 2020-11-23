أمريكا توافق على شراء سويسرا لمقاتلات إف 35 وإف 18 سوبر هورنيت

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلب سويسرا شراء المقاتلة الشبح (إف 35 إيه)، والمقاتلة متعددة المهام (إف/ إيه 18 أي سوبر هورنيت) الأمريكية الصنع.

وبحسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ستقوم الوكالة بإخطار الكونجرس الأمريكي بتلك الصفقة.

وقال مراقبون إن صفقة المقاتلات (إف-35) تأتي بسعر تقديري يبلغ 6.58 مليار دولار، بينما تبلغ تكلفة صفقة (إف/ إيه 18 أي سوبر هورنيت) 7.452 مليار دولار، وتأتى الصفقة في إطار برنامج " إير2030" السويسري لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية، وهو البرنامج الذي خصص 6.5 مليار دولار لشراء ما بين 30 إلى 40 طائرة جديدة لمراقبة وتأمين المجال الجوي للبلاد. الأمريكية ستقوم الوكالة بإخطار الكونجرس الأمريكي بتلك الصفقة.وقال مراقبون إن صفقة المقاتلات (إف-35) تأتي بسعر تقديري يبلغ 6.58 مليار دولار، بينما تبلغ تكلفة صفقة (إف/ إيه 18 أي سوبر هورنيت) 7.452 مليار دولار، وتأتى الصفقة في إطار برنامج " إير2030" السويسري لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية، وهو البرنامج الذي خصص 6.5 مليار دولار لشراء ما بين 30 إلى 40 طائرة جديدة لمراقبة وتأمين المجال الجوي للبلاد.

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